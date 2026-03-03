Gebze'nin tarihi hamamında restorasyon

Kocaeli'nin Gebze Belediyesi, Tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon çalışmalarını başlattı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve klasik çifte hamam plan şemasına sahip Tarihi Çarşı Hamamı'ndaki restorasyon sürecinin, rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporları doğrultusunda bilimsel ve teknik esaslara uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, soyunmalık (soğukluk), ılıklık ve sıcaklık mekânları ile külhan bölümlerinden oluşan yapı; kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusu, kubbeli örtü sistemi, kesme taş ve tuğla malzeme kullanımıyla dönemin mimari özelliklerini yansıtıyor. Yapının özgün plan şeması, yürütülen teknik çalışmalarla daha net ve sağlıklı biçimde ortaya konuluyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yürütülen çalışmaların yalnızca fiziksel bir onarım süreci olmadığını, aynı zamanda kentin tarihine ve kimliğine sahip çıkma iradesi olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükgöz, "Restorasyon çalışmaları başladı. Önümüzdeki aylarda çalışmalar daha da yoğunlaşacak ve tamamlanacak. Gebze'mizin tarihi kimliğine uygun bu yapıyı, yeni bir fonksiyonla hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.