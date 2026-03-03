Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gebze'nin tarihi hamamında restorasyon | Son dakika haberleri

        Gebze'nin Tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon başladı

        Kocaeli'nin Gebze Belediyesi, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve klasik çifte hamam plan şemasına sahip Tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 12:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gebze'nin tarihi hamamında restorasyon

        Kocaeli'nin Gebze Belediyesi, Tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon çalışmalarını başlattı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve klasik çifte hamam plan şemasına sahip Tarihi Çarşı Hamamı'ndaki restorasyon sürecinin, rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporları doğrultusunda bilimsel ve teknik esaslara uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, soyunmalık (soğukluk), ılıklık ve sıcaklık mekânları ile külhan bölümlerinden oluşan yapı; kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusu, kubbeli örtü sistemi, kesme taş ve tuğla malzeme kullanımıyla dönemin mimari özelliklerini yansıtıyor. Yapının özgün plan şeması, yürütülen teknik çalışmalarla daha net ve sağlıklı biçimde ortaya konuluyor.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yürütülen çalışmaların yalnızca fiziksel bir onarım süreci olmadığını, aynı zamanda kentin tarihine ve kimliğine sahip çıkma iradesi olduğunu vurguladı.

        Başkan Büyükgöz, "Restorasyon çalışmaları başladı. Önümüzdeki aylarda çalışmalar daha da yoğunlaşacak ve tamamlanacak. Gebze'mizin tarihi kimliğine uygun bu yapıyı, yeni bir fonksiyonla hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de siren sesleri!

        İran'ın israil'e doğru bir füze salvası fıralatışı gerçekleştirmesiyle kudüs ve tel aviv'de sirenler çalıyor.

        #kocaeli haberleri
        #yerel haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi