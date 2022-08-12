Gece bekçisi itiraf etti! 3 cinayet aydınlatıldı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Pendik'te 2006 yılında bir tekstil firmasının muhasebeciliğini yapan Bülent Demir içerisinde personelin maaşları olan 80 bin lira para dolu kasa ile ortadan kayboldu. 10 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU DHA'da yer alan habere göre Bülent Demir'in cansız bedeni, 10 gün sonra bacakları, elleri, ağzı ve gözleri koli bandıyla bağlanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

KATİL ZANLILARINA ULAŞILAMADI Çelik kasa ise, Sakarya'nın Geyve ilçesinde açılmış halde bulundu. O dönemde jandarmanın yaptığı araştırmalarda, Bülent Demir'i öldürerek kasadaki paraları çalan kişilere ulaşılamadı. Öldürülen suç ortağı Murat Dayanç. GECE BEKÇİSİ GÖZALTINA ALINDI Faili meçhul olarak kalan dosya, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 ay önce tekrar açıldı. Ekipler yaptıkları araştırmada, 2006 yılında muhasebecinin kaybolduğu firmada çalışan gece bekçisi olan Mustafa M.'yi gözaltına aldı.

GECE BEKÇİSİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Sorguya alınan Mustafa M., kasadaki parayı çalmak için A.B.E. ve Murat Dayanç ile plan yaparak olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bülent Demir'i kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini söyleyen Mustafa M., çelik kasayı ise M.Ö. ve M.K.Ö.'nün yardımı ile açtıklarını, ancak bu kişilerin cinayetten haberinin olmadığını söyledi. SUÇ ORTAKLARINI ÖLDÜRDÜLER İfadesinde, olayın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra, 2014 yılında, suç ortağı Murat Dayanç'ın kendisini ve A.B.E.'yi polise gitmekle tehdit ettiğini söyleyen Mustafa M., A.B.E. ile birlikte Murat Dayanç'ı öldürerek cesedini İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana attıklarını itiraf etti. 2014 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan Murat Dayanç cinayeti dosyası da kapatıldı.