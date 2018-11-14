71 yaşındaki Marchand'ın gece kulübü işletmeciliğinden Elysee Sarayı'na uzanan kariyeri dikkat çekerken 'Mimi' lakaplı Marchand'ın hakkında yazılan 'Mimi' kitabıyla basının ilgi odağı oldu.

Mimi kitabının yazarları, Jean-Michel Decugis, Marc Leplongeon ve Pauline Guena, Marchand'ın bu noktaya gelene kadar her şeyi yaptığını belirtti.

Marchand, mafya üyelerinin müdavimi olduğu bir oto tamirhanesinin sahibiyle evlenerek farklı bir bir dünyaya adım atarken, gece kulübü işleten Mimi, bu sayede birçok ünlüyü tanırken magazin haberlerinin de önemli bir kaynağı oldu. Marchand, siyasilerin özel hayatlarının basında gündeme gelmesinde de etkili oldu.

Marchand'ın Macronlar ile yolu ise 2016 yılında Emmanuel Macron cumhurbaşkanlığı kampanyası yürütürken ilk olarak Brigitte Macron ile kesişti. Mimi, kendisinden 25 yaş büyük olan First Lady Brigitte Macron ile evli olan ve hakkında eşcinsel dedikoduları çıkan Emmanuel Macron için imaj çalışması yaptı.

Fransız basını Marchand hakkında "Elysee'nin Rasputini", "Macron'un güvercinlerinin arasındaki kedi" gibi başlıklar attı.

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