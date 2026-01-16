Habertürk
Habertürk
        Gece müzeciliği Antalya'da zirve yaptı

        Gece müzeciliği Antalya’da zirve yaptı

        Antalya'da 2025 yılında müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 250 bini aştı. Gece müzeciliği uygulamasıyla birlikte Antalya'daki müzelerde ziyaretçi sayılarında zirveye ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yürütülen çalışmalara ilişkin, "Antalya'yı yalnızca deniz, kum, güneş destinasyonu olarak değil; arkeolojisi, müzeleri ve ören yerleriyle dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getiriyoruz. Attığımız adımların karşılığını hem ziyaretçi sayılarında hem de nitelikli ziyaretçi deneyiminde net biçimde görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:35
        Gece müzeciliği Antalya'da zirve yaptı
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “arkeolojide altın çağ” yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya’daki müze ve ören yerleri 2025 yılında 3 milyon 250 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. 2025 yılında Antalya genelinde toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı. Gece müzeciliği uygulaması Antalya’da zirve yaptı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde Antalya genelinde 24 farklı noktada arkeolojik kazı ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütüldü. Kazı, restorasyon ve altyapı yatırımlarıyla kültürel mirasın korunması, alanların nitelikli biçimde ziyaretçilere sunulması ve tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

        ANTALYA’DA KÜLTÜR TURİZMİNDE 17,5 MİLYON ZİYARETÇİ

        2025 yılı verilerine göre müzeler arasında Aziz Nikolaos Kilisesi 198 bin ziyaretçiyle öne çıkarken, Side Müzesi de en çok ilgi gören mekanlar arasında yer aldı. Ören yerlerinde ise Phaselis Antik Kenti 481 bin ziyaretçiyle ilk sırada bulunurken, Patara ve Olympos ören yerleri de yıl boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı.

        Özellikle sezon sonu döneminde kültür turizmine yönelik ilginin yüksek seyrettiği Antalya’da, 2025 yılında toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı; bu doğrultuda 2026 yılına yönelik planlama ve hazırlık çalışmaları devam ediyor.

        KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA ALTYAPI VE YÖNETİM GÜÇLENDİRİLİYOR

        Aspendos, Perge ve Phaselis başta olmak üzere birçok ören yerinde karşılama merkezleri, çevre düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmeleri hayata geçirildi. Bu çalışmalarla alan yönetimi, güvenlik ve ziyaretçi yönlendirme süreçleri güçlendirilirken, kültür varlıklarının korunmasıyla birlikte ziyaretçi deneyiminin daha nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.

        Kemer Idyros Antik Kenti’nde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye’nin ikinci su altı arkeoloji müzesi için yapım çalışmalarına başlandı.

        GECE MÜZECİLİĞİ ANTALYA’DA REKOR KIRDI

        Bazı ören yerlerinde uygulanan gece müzeciliği kapsamında ziyaret saatleri genişletilerek kültür turizminin günün tamamına yayılması sağlandı. Özellikle Side Antik Kenti’nde hayata geçirilen düzenlemelerle ziyaretçiler gece müzeciliği deneyimine büyük ilgi gösterdi. 2026 yılında gece müzeciliğine farklı yerler de ekleneceği belirtildi.

        #Gece müzeciliği
        #Antalya
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
