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        Haberler Gündem Gece yarısı 13 aracın aynasını kırdı

        Gece yarısı 13 aracın aynasını kırdı

        Çorum'da gece yarısı 13 aracın aynasını kıran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 23:08 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:08
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        Çorum'da gece yarısı park halindeki 13 aracın aynaları kırıldı. Durumu fark eden şahıslar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın R.U. olduğu tespit edildi.

        Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, şahsın araçlardan birinin aynasını kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yanına geldiği otomobilin aynasını kırdığı görülüyor.

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