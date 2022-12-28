Geçen ay Rus birliklerinden geri alınan Herson'da yoğun topçu saldırısı: Ukraynalı siviller kenti terk ediyor

Yogita Limaye | BBC News, Herson

13 yaşındaki Nika Selivanova, Herson tren istasyonunda kendisine vedaya gelen en iyi arkadaşı Inna'ya camın arkasından elleriyle kalp işareti yapıyor.

Az önce yaşlı gözlerle birbirlerine sarılan iki arkadaş bir daha ne zaman görüşeceklerini bilmiyor.

Herson'dan ayrılan Nika'nın ailesi de batıdaki Himelnitski kentine gitmelerine rağmen aslında yolculuklarının nerede sona ereceğini bilmiyor.

Nika'nın ailesi için son birkaç günde Herson'da yaşamak dayanılmaz bir hal almış.

Annesi Elena Selivanova, "Ruslar daha önce günde 7-10 kez bombalıyordu şimdi 70-80 kez. Çok korkunç. Ukrayna'yı şehrimi seviyorum. Ama gitmek zorundayız" diyor.

Elena Selivanova ve üç kızı, Noel'den (25 Aralık) bu yana kenti terk etmek zorunda kalan 400'ü aşkın kişi arasında.

Son birkaç gün içinde Rus güçleri kente yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı. Dünkü bombardımanda bir hastanenin doğum kliniği de hasar gördü. Hastanede ölen ya da yaralanan olmadı fakat bu olay, Hersonların korkularını artırdı.

BBC

Elena Selivanova ve çocukları, Ukrayna hükümetinin organize ettiği bir tahliye operasyonuyla, trenle Herson'dan ayrıldı.

Ancak yüzlerce kişi kendi imkanlarıyla kenti terk ediyor.

Kentin çıkışındaki barikata uzun bir araç kuyruğu dikkat çekiyor.

Burada konuştuğumuz Irina Antonenko, gözyaşları içinde "Artık dayanamıyoruz. Bombardıman o kadar yoğun ki... Bunca zaman geçer diye bekledik. Ama yanımızdaki eve bomba düştü. Babamın evi de bombalandı" diyor.

Antonenko, ailesinin yaşadığı Krivi Rih şehrine gitmeyi planladığını söylüyor.

Reuters

Geçen ay Herson sokaklarına coşku hakimdi. 24 Şubat'ta başlayan işgalin ikinci gününde Rusların eline geçen kent 11 Kasım'da geri alınmıştı.

Geçen ay Ukrayna bayraklarıyla kutlamaların yapıldığı meydanın yakınlarında, 24 Aralık'ta düzenlenen bir havan saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında bir sosyal yardım görevlisi, bir kasap ve SIM kartı satan bir kadın da var. Yani, kentin merkezinde yaşayan ya da çalışan sıradan insanlar.

Ukrayna Hükümeti'ne göre o gün Herson'a 41 havan saldırısı düzenlendi.

Ruslar, kente Dinyeper Nehri'nin doğu yakasından saldırı düzenliyor.

Rus askerleri 11 Kasım'da buraya çekilmişti. Dinyeper Nehri, Ukrayna'nın güneyindeki fiili cephe hattı oldu.

Herson stratejik açıdan önemli bir bölge. Kırım'a çıkış kapısı işlevi görülüyor.

Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerinin kentte yangın çıkarma amaçlı saldırılar da düzenlediğini söylüyor.