Geçen ay Rus birliklerinden geri alınan Herson'da yoğun topçu saldırısı: Ukraynalı siviller kenti terk ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Yaşam
ABONE OL

Geçen ay Rus birliklerinden geri alınan Herson'da yoğun topçu saldırısı: Ukraynalı siviller kenti terk ediyor

Ukrayna ordusunun geçen ay Ruslar'dan geri aldığı Herson yoğun topçu ateşi altında. Yüzlerce sivil, trenlerle ya da araçlarıyla kenti terk ediyor.

Geçen ay Rus birliklerinden geri alınan Herson'da yoğun topçu saldırısı: Ukraynalı siviller kenti terk ediyor
BBC TÜRKÇE

Yogita Limaye | BBC News, Herson

13 yaşındaki Nika Selivanova, Herson tren istasyonunda kendisine vedaya gelen en iyi arkadaşı Inna'ya camın arkasından elleriyle kalp işareti yapıyor.

Az önce yaşlı gözlerle birbirlerine sarılan iki arkadaş bir daha ne zaman görüşeceklerini bilmiyor.

Herson'dan ayrılan Nika'nın ailesi de batıdaki Himelnitski kentine gitmelerine rağmen aslında yolculuklarının nerede sona ereceğini bilmiyor.

Nika'nın ailesi için son birkaç günde Herson'da yaşamak dayanılmaz bir hal almış.

Annesi Elena Selivanova, "Ruslar daha önce günde 7-10 kez bombalıyordu şimdi 70-80 kez. Çok korkunç. Ukrayna'yı şehrimi seviyorum. Ama gitmek zorundayız" diyor.

Elena Selivanova ve üç kızı, Noel'den (25 Aralık) bu yana kenti terk etmek zorunda kalan 400'ü aşkın kişi arasında.

Son birkaç gün içinde Rus güçleri kente yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı. Dünkü bombardımanda bir hastanenin doğum kliniği de hasar gördü. Hastanede ölen ya da yaralanan olmadı fakat bu olay, Hersonların korkularını artırdı.

Herson'dan kaçan sivillerBBC

Elena Selivanova ve çocukları, Ukrayna hükümetinin organize ettiği bir tahliye operasyonuyla, trenle Herson'dan ayrıldı.

Ancak yüzlerce kişi kendi imkanlarıyla kenti terk ediyor.

Kentin çıkışındaki barikata uzun bir araç kuyruğu dikkat çekiyor.

Burada konuştuğumuz Irina Antonenko, gözyaşları içinde "Artık dayanamıyoruz. Bombardıman o kadar yoğun ki... Bunca zaman geçer diye bekledik. Ama yanımızdaki eve bomba düştü. Babamın evi de bombalandı" diyor.

Antonenko, ailesinin yaşadığı Krivi Rih şehrine gitmeyi planladığını söylüyor.

HersonReuters

Geçen ay Herson sokaklarına coşku hakimdi. 24 Şubat'ta başlayan işgalin ikinci gününde Rusların eline geçen kent 11 Kasım'da geri alınmıştı.

Geçen ay Ukrayna bayraklarıyla kutlamaların yapıldığı meydanın yakınlarında, 24 Aralık'ta düzenlenen bir havan saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında bir sosyal yardım görevlisi, bir kasap ve SIM kartı satan bir kadın da var. Yani, kentin merkezinde yaşayan ya da çalışan sıradan insanlar.

Ukrayna Hükümeti'ne göre o gün Herson'a 41 havan saldırısı düzenlendi.

Ruslar, kente Dinyeper Nehri'nin doğu yakasından saldırı düzenliyor.

Rus askerleri 11 Kasım'da buraya çekilmişti. Dinyeper Nehri, Ukrayna'nın güneyindeki fiili cephe hattı oldu.

Herson stratejik açıdan önemli bir bölge. Kırım'a çıkış kapısı işlevi görülüyor.

Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerinin kentte yangın çıkarma amaçlı saldırılar da düzenlediğini söylüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'de grevler: Sınır muhafaza ve ehliyet sınavı çalışanları ile demiryolu işçileri yılın son haftasında grevde
BBC İngiltere'de grevler: Sınır muhafaza ve ehliyet ...
Çin'in sınırları açma kararından sonra yurt dışı rezervasyonlarda büyük artış
BBC Çin'in sınırları açma kararından sonra yurt dışı ...
Avrupa'da elektrik ve gaz faturaları için ne kadar yardım yapılıyor?
BBC Avrupa'da elektrik ve gaz faturaları için ne kadar ...
2023'te başlatılacak uzay misyonları
BBC 2023'te başlatılacak uzay misyonları
2023'te Ukrayna savaşı için 5 muhtemel senaryo
BBC 2023'te Ukrayna savaşı için 5 muhtemel senaryo
Tayvan'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı
BBC Tayvan'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı
İranlı futbol efsanesi Ali Daei’nin ailesine ülkeyi terk etmesi yasaklandı
BBC İranlı futbol efsanesi Ali Daei’nin ailesine ülkeyi ...
Sırbistan, ordusunu alarma geçirdi
BBC Sırbistan, ordusunu alarma geçirdi
Japonya'da yoğun kar yağışı: 17 ölü, 90'dan fazla yaralı
BBC Japonya'da yoğun kar yağışı: 17 ölü, 90'dan fazla ...
Rusya'daki üsse SİHA saldırısı: 3 ölü
BBC Rusya'daki üsse SİHA saldırısı: 3 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.