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Gecenin Ucunda konusu ve oyuncuları: Gecenin Ucunda gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor?

Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun başrolde yer aldığı STAR TV ekranlarının yeni dizisi Gecenin Ucunda yayınlanan tanıtımları sonrasında tüm dikkatleri üzerine çekti. "Başkasına yardım ettikçe kurtulursun, şifa verdikçe şifa bulursun" sözleri ise tanıtıma damga vurdu. İşte yeni dizi hakkında merak edilenler...

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  • Gecenin Ucunda konusu ve oyuncuları: Gecenin Ucunda gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama, nerede çekiliyor? Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun yeni dizisi...

    Gecenin Ucunda dizisi konusu oyuncuları, hangi kitaptan uyarlama olduğu merak konusu oldu. Peride Celal'in Aynı adlı romanından uyarlanan dizi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'ün yazdığı dizi ile ilgili tüm detaylar...
  • Gecenin Ucunda konusu ve oyuncuları: Gecenin Ucunda gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama, nerede çekiliyor? Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun yeni dizisi...

    GECENİN UCUNDA KONUSU NE, UYARLAMA MI?

    Gecenin Ucunda, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
  • Gecenin Ucunda konusu ve oyuncuları: Gecenin Ucunda gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama, nerede çekiliyor? Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun yeni dizisi...

    GECENİN UCUNDA OYUNCULARI KİMLER?

    Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek
  • Gecenin Ucunda konusu ve oyuncuları: Gecenin Ucunda gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama, nerede çekiliyor? Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun yeni dizisi...

    Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
  • Gecenin Ucunda konusu ve oyuncuları: Gecenin Ucunda gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama, nerede çekiliyor? Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun yeni dizisi...

    GECENİN UCUNDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Gecenin Ucunda İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.

     

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