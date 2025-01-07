Geçmeyen ağız kokusuna dikkat!

MİDE VE SİNDİRİM RAHATSIZLIKLARI

Mide hastalıklarının da ağız kokusuna yol açabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Duman, özellikle reflünün bu duruma sebep olabileceğini belirtti. Dr. Duman, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan bu hastalıkta, mide asidi ve yiyecek artıkları nefeste kötü bir kokuya neden olabileceğini dile getirdi. Duman, ayrıca yemek borusunda oluşan “divertikül” adı verilen baloncuklar ya da yemek borusu alt ucunun kasılı kalmasına neden olan akalazya gibi hastalıkların da ağız kokusuyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.