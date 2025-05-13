Geçmeyen baş dönmesi tümör habercisi olabilir

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, günlük hayatta çoğu insanın yaşadığı fakat çok fazla üstüne düşmediği halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigoya dikkat edilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Acil servise yapılan en sık başvurulardan birisinin baş dönmesi olduğunu ve baş dönmelerinin yaklaşık yüzde 80-85'inin iç kulak kaynaklı olduğunu söyleyen Op. Dr. Tuna Kenar, hastaların böyle bir durumda öncelikle bir KBB uzmanına başvurmaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Op. Dr. Kenar, baş dönmesi rahatsızlığının, yaklaşık yüzde 15-20'sinin beyinden kaynaklı olduğunu ve çok düşük oranda da boyunda düzleşme ve farklı hastalıklarla ilgili olduğunu dile getirdi. Kişilerin baş dönmesini bir hastalık olarak gördüğü, fakat uzmanlar tarafından hastalık öncesi bir bulgu olarak kabul edilen vertigonun birçok önemli hastalığın habercisi olabileceğine dikkat çekiliyor.

GEÇMEYEN BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT!

Op. Dr. Kenar, baş dönmesi için gelen hastalara uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verirken; bu rahatsızlığın zamanında tedavi edilmezse, sadece kişinin hayat kalitesini bozmadığını, aynı zamanda kulakta veya beyindeki önemli hastalıkların tanısında gecikmeye de yol açabileceğine dikkat çekerek, "Sabah kalktığında ani baş boyun hareketleriyle tetiklenen, 15-20 saniye gibi kısa süreli, gün içinde tekrarlayıcı, bulantının da eşlik ettiği şikayetlerle hastalarımız bizlere başvuruyor. Bu klinik durumda, kulak kaynaklı baş dönmelerinin en sık sebepleri arasında yer alan "kristal kayması" diye bilinen pozisyonel vertigo dediğimiz bir durum söz konusu. Hastalarımız bu şikayet ile geldiğinde, hızlı bir nörolojik muayeneden sonra beyin veya iç kulak kaynaklı olup olmadığını tespit ediyoruz. Baş dönmesine eşlik eden işitme kaybı, çınlama, güç kaybı, baş ağrısı vb. şikayetlerini de soruyoruz. İç kulak kaynaklıysa işitme testi yanısıra, tanı manevralarının ardından sağ kulak veya sol kulak kaynaklı olduğunu anlıyoruz. Ardından ise tedaviye başlıyoruz. Tedavide ise en önemli olay hastaya düzeltme manevrası yapılması ve ani hareketler yapılmaması. Hastaya ani hareketler yapmaması konusunda uyarıda bulunurken kristal kayması hastalığının tedavisinde manevra tedavisi yapılması şart. Ardından hastalarımızı, normal hayata daha çabuk dönmesi için ilaçlar ile destekliyoruz. Eğer bu şekilde kristal kayması, iç kulak tansiyonu (Meniyer) vb. en sık görülen baş dönmesi sebeplerini elersek, kulakta veya beyinde tümör varlığı veya farklı damarsal yapılarla ilgili radyolojik görüntülemeler yapılıyor. Baş dönmesinde, sebebe yönelik tanı konduktan sonra, hastanın acil ve idame tedavisi planlanır. Baş dönmesi, ilk etapta fizik muayeneyle tanısı konabilen bir hastalık. Bu hastalık hayat kalitesini oldukça bozuyor. Her yaşta her cinste görülebiliyor" diye konuştu.