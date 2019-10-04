Tarihler 4 Şubat 1929'u gösterdiğinde "Türkiye’nin en güzel kadını acaba kimdir?" sorusu ile gündeme getirilen güzellik yarışması Türk milletinin güzelliğini dünyaya gösterme amacıyla 1929 yılında ilk kez düzenlendi. Sayısı, yarışmacılardan fazla olan jüride dönemin ünlü edebiyatçı ve sanatçıları bir araya geldi. Aralarında Abdülhak Hamit Tarhan, Hâlit Ziya Uşaklıgil, Peyami Safa, Cenap Şahabettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, İbrahim Çallı, Vasfi Rıza Zobu, Zekeriya ve Sabiha Sertel gibi isimlerin olduğu 60 kişilik büyük jüri, Feriha Tevfik’i Türkiye güzeli seçti.

1932’de ise Keriman Halis yarışmaya katıldı. Halis, Belçika’da düzenlenen yarışmada hem Türkiye hem de dünya güzeli seçilmesiyle de Türk kadınının batılı kadınlarla yarışabileceğini kanıtladı. Mustafa Kemal Atatürk, Keriman Halis’e kraliçe anlamına gelen ‘Ece’ ismini verdi. Halis, Türkiye ve dünya güzeli seçildikten sonra, tüm Türk kızlarına örnek olmak için, o devrin lise mezunu olduğu hâlde “Akşam Kız Sanat Mektebi”ne devam etti. Halis, giyimiyle olduğu kadar davranışlarıyla da Türk kadınına örnek oldu ve Türk modasının gelişmesine katkı sağladı.

2019 yılı Turkey birincisi ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yüzlerce aday arasından 20 finalistin sona geldiği yarışmada birinciliğe Simay Rasimoğlu layık görüldü. 22 yaşındaki Rasimoğlu yarışmada birinci olarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 1.88 boyundaki Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü’nden mezun. İstanbul’da yaşayan Miss Turkey birincisi, özel bir şirkette iç mimar olarak çalışıyor. Simay Rasimoğlu şimdilerde mimarlıkta kentini geliştirmeyi ve ikinci bir üniversite daha okumayı amaçlıyor. Peki hazır Miss Turkey finali gerçekleşmişken yakın zamandaki güzellik kraliçelerini hatırlamaya ne dersiniz?

Miss Turkey’de tacı takan güzellerin kimileri yarışmadan sonra şöhret oldu, kimileri de unutulup gitti. Güzellik kraliçelerinin bazıları birinci olduktan sonra modelliğe devam ederken, bazıları da şarkıcı veya oyuncu oldu.

2019 GÜZELİ BOY ORTALAMASINI YÜKSELTTİ!

Geçmişten bugüne doğru Miss Turkey birincilerinin boyları hemen göze çarpıyor. Son 20 yılda birinci seçilen kraliçelerin boy ortalamaları 1.79. 2017 güzeli Aslı Sümen 1.72'lik boy ile ortalamanın gerisindeyken; 2019 güzeli Simay Rasimoğlu 1.88 boy ile çıtayı yükseltiyor.

YILLARA GÖRE KRALİÇELERİN BOYLARI 2 m 1.88 1.85 1.85 1.83 1.82 1.81 1.81 1.80 1.80 1.80 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75 1.74 Selen Soyder Ayşe Hatun Önal Yüksel Ak Tuğçe Kazaz Azra Akın Tuğba Karaca Nur Gümüşdoğrayan Hande Subaşı Merve Büyüksaraç Leyla Lydia Tuğutlu Ebru Şam Gizem Memiç Melisa Aslı Pamuk Açalya Samyeli Danoğlu Rüveyda Öksüz Amine Gülşe Ecem Çırpan Buse İskenderoğlu Aslı Sümen Şevval Şahin Simay Rasimoğlu 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 YILLARA GÖRE KRALİÇELERİN BOYLARI 2 m 1.88 1.85 1.85 1.83 1.82 1.81 1.81 1.80 1.80 1.80 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75 1.74 Selen Soyder Ayşe Hatun Önal Yüksel Ak Tuğçe Kazaz Azra Akın Tuğba Karaca Nur Gümüşdoğrayan Hande Subaşı Merve Büyüksaraç Leyla Lydia Tuğutlu Ebru Şam Gizem Memiç Melisa Aslı Pamuk Açalya Samyeli Danoğlu Rüveyda Öksüz Amine Gülşe Ecem Çırpan Buse İskenderoğlu Aslı Sümen Şevval Şahin Simay Rasimoğlu 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011

EĞİTİMLERİNE DİKKAT EDİYORLAR

Güzeller hakkında dikkat çeken bir detay da eğitim durumları... Son yıllarda birinci olmaya layık görülen isimlerin çoğu eğitimine daha fazla dikkat ediyor. Yurt dışında yaşamanın verdiği etkiyle birçoğu yabancı dil biliyor. Örneğin 2019 Miss Turkey güzelimiz Simay Rasimoğlu Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü ve iç mimar olarak çalışıyor. 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin ise University of East London'dan mezun oldu ve yine Londra'da pazarlama modası okuyor. 2017 güzeli Aslı Sümen ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu...

SEKTÖRDEKİ ÇOĞU İSMİN MISS TURKEY GEÇMİŞİ VAR

Bunun yanında müzik, film veya dizi sektöründeki ünlülerin çoğunun Miss Turkey geçmişi var. O isimlerden biri de 1999 yılında Miss Turkey tacını takan Ayşe Hatun Önal… Bundan tam 20 yıl önce, 21 yaşındayken yarışmaya katılan Önal, Miss Turkey’de birinci seçildikten sonra modelliğe başladı. Tabii bu süre zarfında eğitim aldığı Eskişehir Üniversitesi Halk ve İlişkiler Bölümü’ne ikinci sınıfta son verdi. Uzun süre boyunca mankenlik ve sunuculuk yaptı. 1.81 boya sahip Önal, döneminin en ünlü modelleri arasındaydı ta ki şarkıcılığa atılana kadar. Önal’ın 2004 yılında çıkardığı ‘Sonunda’ adlı albümdeki ‘Çeksene Elini’ şarkısını hatırlamayan yoktur.

Yüksel Ak 2000 yılında Miss World üçüncüsü seçildi

2000 yılına geldiğimizde ise bir başka ünlü model ile karşılaşıyoruz… Yüksel Ak’la… Yeni nesil belki tanımıyor olabilir. Çünkü uzun süredir medyada yer almıyor ancak 2000 yılının Miss Turkey birincisi, hem güzelliği hem zarafeti ile hayran bırakıyordu. Üstelik, Miss World’de ülkemizi temsil edip üçüncü seçildi. Ünlü olduğu 2000’li yıllarda kendisi gibi model olan Şenol İpek ile evlenen Ak, olaylı boşanmasıyla da gündemden düşmedi. Ardından da 2005 yılında iş insanı Osman Rimer ile evlenip İzmir’e taşındı. Ünlü model Kaya ve Can adlı iki çocuk dünyaya getirdi. 1.77 boyundaki Ak, gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

90’lı ve 2000’li yıllar Miss Turkey’in belki de en popüler olduğu zamanlar olabilir. O yıllarda birinci seçilenlerin birçoğu oldukça ünlü. Bu isimlerden diğeri de Tuğçe Kazaz. 2001 Miss Turkey birincisi Kazaz, düzgün fiziği, 1.83’lük boyu ve pürüzsüz cildi ile o yıllarda podyumun aranılan ismiydi.

O dönemde Kenan Doğulu ile yaşadığı aşkla da gündemdeydi. Daha sonra ise Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can ile beraber olmaya başladı. Kampüsistan dizisinde, Can ve Cin Geçidi filmlerinde oynadı.

Ardından kilisede vaftiz olarak Maria Seitaridis ismini aldı ve Ortodoks oldu. Tarihler 24 Eylül 2005’i gösterdiğinde George Seitaridis ile evlendi ve Yunanistan’a yerleşti. Üç yıl süren evliliğin ardından Türkiye’ye döndü ve Müslüman olduğunu belirtti. Ardından ani bir kararla podyumları bıraktı. Baş örtüsü takmaya başladı ve dekolte kıyafetler giymeyeceğini açıkladı. Kazaz’ın “CHP yüzünden Hristiyan oldum”, "Kararlı duruşunuz yoksa kararsızlık yok oluşunuz olur", Uyanık olmamız ve oyunlara gelmemiz gereken çok hassas bir süreçteyiz” şeklinde açıklamaları bulunuyor.

Gelelim Miss Turkey’in bir diğer önemli tarihine, 2002 senesine… Azra Akın’ın Miss World’de ülkemizi temsil edip birincilik kazandığı o yıl oldukça heyecan vericiydi. Çünkü 1932’de Keriman Halis’in ardından Miss World'u kazanıp Türkiye’de ikinci kez tacı getiren isim Azra Akın’dı. Hollanda’da doğup eğitim alan 1.76 boyundaki Akın, kraliçe olduktan sonra modellik yaptı. 2017 yılında evlenip bir çocuk dünyaya getiren dünya güzelimiz şimdilerde gözden uzak bir yaşam sürerken, televizyon projelerine hazırlanıyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren bir diğer güzelimiz ise Tuğba Karaca. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan 1.78 boyundaki Karaca yarışmaya 2003 yılında katılıp birincilik tacını taktı. Ancak modellik yerine oyunculuk kariyerine yöneldi ve Kutsal Damacana 2, Herkes mi Aldatır? Gibi filmlerde rol aldı.

2004 yılının birincisi Nur Gümüşdoğrayan ise modellik kariyerinde ilerledi. 2000’li yıllarda pek çok defilede yer aldı. 2014 yılında iş insanı Sarp İbrahimoğlu ile hayatlarını birleştiren Gümüşdoğrayan, ekranlarda yer almıyor ve ailesine vakit ayırmayı tercih ediyor.

2005 yılına geldiğimizde gözlerimiz yine tanıdık bir isim görüyor: Hande Subaşı… İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olan Subaşı, düzgün fiziği ve 1.8’lik boyu ile podyumlarda yer aldı ancak daha sonra ekranlara transfer oldu. Mahsun Kırmızıgül’ün iki filminde ve pek çok dizide yer alan Subaşı Eski eşi Can Tursan'la boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.

Bir sonraki yılın Miss Turkey birincisi ise Merve Büyüksaraç oldu. Daha 18 yaşındayken yarışmaya katılan Büyüksaraç, birinci seçildi ve ünlü olmaya adım attı. 1.78 boya sahip Büyüksaraç pek çok defilede yer aldı. Televizyon yarışmalarına katıldı. 13 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki “Ustanın şiiri” adlı şiiri, Insagram hesabında paylaştığı gerekçesiyle kendisine dava açıldı. 2016 yılında Gökhan Ciner ile evlenen Büyüksaraç medyadan uzak bir hayat sürüyor.

Miss Turkey birincisi olduktan sonra dizi sektörüne atılan bir isim de Selen Soyder’di. 2007 yılında birincilik tacını takan 1.78 boyundaki Soyder, bir dizi sayesinde ününe ün kattı. Oren Frances ile 2015 yılında hayatlarını birleştiren Soyder, yine dizi oyunculuğu yapıyor.

Miss Turkey olduktan sonra unutulmadı…

Miss Turkey’e katıldıktan sonra ünlenen bir diğer isim ise Leyla Lydya Tuğutlu… Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin’de doğan Tuğutlu, 5 yıl boyunca müzik ve keman dersleri aldı. Yarı zamanlı olarak konservatuar okumaya başladı. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü okurken konservatuarı bırakıp modelliğe adım attı. 1.75 boyundaki 2008 yılı Miss Turkey güzeli, modelliği bırakarak oyunculuk kariyerini ilerletti.

Dizi oyunculuğu yaptı. 5 yıl boyunca Bloomberg ve Habertürk'te HT Magazin programını sundu. 2014 yılında Engin Günaydın'ın senaryosunu yazıp oynadığı İçimdeki Ses aslı filmde yer aldı. Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldığı Delibal ile oynadıktan sonra şöhretini artıran Tuğutlu, Ferzan Özpetek filminde oyunculuğunu sergiledi. Anlayacağınız Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey olduktan sonra unutulmadı…

2009 yılı Miss Turkey güzelimiz Ebru Şam da Almanya ‘da doğan birincilerden… 16 yaşında babası tarafından mankenlik ajansına kaydolan Şam, 2009'da yarışmayı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti. O da pek çok birinci gibi dizi kariyerinde ilerledi ancak 2015 yılında meme kanserine yakalandı. Sosyal medyadan da uzak duran Şam, gözlerden uzakta bir hayat sürüyor.

Gaziantepli Gizem Memiç 2010 yılında Miss Turkey seçilerek tacı Ebru Şam'dan aldı. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu olan Memiç, sunuculuk yaptıktan sonra 2016'da katıldığı bir yarışma programında tekrar yükselişe geçti. Gizem Memiç’in boyu ise 1.78…

Dizi kariyerinden ilerleyen bir başka güzelimiz de Melisa Aslı Pamuk... Hollanda'da doğan Türk güzel 2011 yılında Miss Turkey seçildi. 1.76 boyundaki Pamuk, dizi oyunculuğunu tercih etti.

Adnan Oktar yıllar önce çekilen videosu ortaya çıktı

nca medyayı bir süre meşgul etti. Pamuk o görüntüleri "Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok. Sonra 'Hollanda'da uyuşturucu serbestmiş böyle bir şey var mı?' dedi. 'Evet' dedim. Bu adam kim, ne oluyor burada dedim. Esrar konusu üzerine gitmeye başlayınca beni programdan kovdular. Çünkü çok rahatsız oldum. ‘Doğru bir yerde değilim’ dedim" cümleleriyle anlattı. Melisa Aslı Pamuk, şu an için bir projede yer almıyor.

2012 güzelimiz Açalya Samyeli Danoğlu, bir önceki güzeller gibi Almanya doğumlu... 1.85 boyundaki Miss Turkey birincisi Tacı taktıktan sonra reklam filmlerinde ve Düğün Dernek filminde yer alan Danoğlu 2016 yılında Paris'te evlendikten sonra medya sektöründe çalışmayı bıraktı. Danoğlu’nun boyu ise 1.85…

2003 Miss Turkey birincisi Rüveyda Öksüz Miss Turkey olduktan sonra dizi setlerinde kendisini buldu. 2014 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra dizisinde başrol oynadı. 2015 yılında başka bir dizide yer aldı ve sette tanıştığı Gökhan Keser ile aşka yaşamaya başladı. 13 bölüm sonra biten dizinin ardından medyadan uzaklaşan Öksüz, Gökhan Keser ile yakın zamanda yollarını ayırdı.

Miss Turkey'e katıldıktan sonra parlayan bir başka güzelimiz ise Amine Gülşe... 2014 yılı Miss Turkey birincisi, 1.78'lik boyu, pürüzsüz cildi ve iri gözleriyle hemen dikkatleri çekti.

İsveç doğumlu İzmirli güzel, 2015 ve 2017 yıllarında dizilerde rol aldı. Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile bu yıl evlenen 26 yaşındaki Gülşe, İngiltere'de yaşıyor.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan güzelliğiyle olduğu kadar boyuyla da dikkat çekiyor. Boyunun dikkat çekmesi ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama... 1.85'lik Ecem Çırpan, "1.65'lik bir adama aşık olmam" sözleriyle sosyal medyada olay olmuştu. Şu an için oyunculuk eğitimi alan Çırpan, bir yandan da modellik ile uğraşıyor.

Bu yıl gerçekleşen Miss Turkey'in sunuculuğunu yapan Buse İskenderoğlu, 2017 yılının güzellik kraliçesi... 1.81 boyundaki İskenderoğlu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde okuyor, bir yandan da modellik ve sunuculuk yapıyor.

2017 yılı güzellik kraliçesi Aslı Sümen Miss Turkey'de ilk olarak ikincilik elde etti ancak Itır Esen, 15 Temmuz hakkında yazdığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye olunca Sümen, birinciliğe yükseldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Aslı Sümen'in boyu ise 1.72...

Miss Turkey'in en tartışmalı yıllarından biri de 2018 oldu. 1999 yılı doğumlu Şevval Şahin, Miss Turkey birincisi oldu olmasına ancak, sosyal medyada yayılan estetiksiz fotoğrafları tartışmaları da artırdı.

1.82 boyundaki Şevval Şahin, şimdilerde modellik yapıyor, ayrıca Londra'da eğitimini sürdürüyor.