Gedson'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş, Galatasaray, Şenol Güneş, Fatih Terim, Lazio, transfer... Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu. Gedson, Beşiktaş, Galatasaray, Şenol Güneş ve Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı Ajanslar Giriş: 14.07.2023 - 10:02 Güncelleme: 14.07.2023 - 10:02 facebook

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"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLUYUM" "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Saha dışındaki Gedson'u çok fazla bilen yok. Futbolcu olmak kolay değil. Bu yolu seçme ve o yola baş koymakla alakalı futbolcu olmak. Benim ailem Afrika'dan geldi ve tabii ki zorluk yaşadılar."

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"HER ŞEY SÜRECİN BİR PARÇASI" "Hayatta her şey bir sebep ile oluyor. O dönem çok gençtim. Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamadım ama her şey sürecin bir parçası. Bunlar ders çıkacağımız birer anı ve olay. Doğru olan geçmişte yaptıklarımızdan dersler çıkarıp daha da iyi olmak. Tanrıya her zaman bana kattıkları için şükrediyorum."