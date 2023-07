Gedson'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş, Galatasaray, Şenol Güneş, Fatih Terim, Lazio, transfer...

2 Şurada Paylaş!









"HER ŞEY SÜRECİN BİR PARÇASI"

"Hayatta her şey bir sebep ile oluyor. O dönem çok gençtim. Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamadım ama her şey sürecin bir parçası. Bunlar ders çıkacağımız birer anı ve olay. Doğru olan geçmişte yaptıklarımızdan dersler çıkarıp daha da iyi olmak. Tanrıya her zaman bana kattıkları için şükrediyorum."