Gedson Fernandes için karantina açıklaması

Galatasaray'ın Portekiz ligi ekiplerinden Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Fernandes'in daha sonrasında yapılan PCR testinin negatif çıktığını, ayrıca akciğer tomografisi ile kan testlerinin de normal olduğu açıklanmıştı.

Galatasaray'ın dün akşam Başakşehir karşısında 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak. Gedson’u 17.00’den önce getirmesi için pilotlara prim teklif ettim, 16.50’de getirdiler. Yeni transferler için 1-2 gün içinde imza töreni yapacağız" dedi.

İDMANA ÇIKMADI, KARANTİNADA!

Albayrak'ın açıklamasının ardından bugün idmana çıkması beklenen Gedson Fernandes için Galatasaray'dan açıklama geldi. Oyuncunun idmana katılmadığı belirtilirken, "Yeni transferimiz Gedson Fernandes’in karantina süreci devam etmektedir" denildi.

FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durduğu belirtildi.

Tedavileri tamamlanan Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'in kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.

Radamel Falcao'nun antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde idman yaptığı kaydedildi.

Sofiane Feghouli'nin tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladığı, yeni transfer Gedson Fernandes'in de karantina sürecinin devam ettiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.