'Gelecek Kısa' İstanbul Modern Sinema'da

İstanbul Modern Sinema, mart ayı programında Türkiye’den kısa filmlere yer veriyor. “Gelecek Kısa”, sinemada keşfe açık, piyasa koşullarından bağımsız ve bir araştırma alanı olarak varlığını sürdüren kısa film formatına alan açıyor. Animasyondan belgesele, deneyselden dramaya uzanan seçki, uluslararası festival seçkilerinde yer alan ve önemli ödüller kazanmış yapımları içeriyor. Yönetmenlerini üç gün boyunca izleyicilerle müzede buluşturuyor.

Yönetmenlerin de gösterimlere katılacağı programda öne çıkan filmler arasında, Eskisi Gibi Adana Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülü kazanırken, Ölüm Bizi Ayırana Dek Antalya Altın Portakal’da En İyi Kısa Film ve İzmir Kısa Film Festivali’nde En İyi Film ödüllerini aldı. Prosedür Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Alis ise Altın Koza’da En İyi Kısa Film seçildi. Ayrıca Mutluluk, IDFA’nın açılış filmi olarak programda yer aldı.

Biçimsel çeşitliliğiyle de dikkat çeken programda, Budu stop-motion tekniğiyle öne çıkarken, Bir Başkasının Rüyası tamamen yapay zekâ üretimi görsel dünyasıyla izleyici karşısına çıkıyor. Kirpik şiirsel animasyon diliyle, Beyazlar ve Renkliler ise siyah-beyaz estetiğiyle teknik çeşitlilik sunuyor.

Program, belgesel ve kurmacayı bir araya getirerek hafıza, yas, kimlik ve politik tanıklık gibi güncel temaları kişisel hikâyeler üzerinden ele alıyor ve toplumsal duyarlılığı görünür kılıyor.

GELECEK KISA – 12-15 Mart 2026

PROGRAM 1

ESKİSİ GİBİ, 2025

Yönetmen: Sibel Karakurt

Adana Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanan film, 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden iki genç kızın iyileşme sürecini izliyor. Fiziksel kaybın ötesine geçerek dayanışma, hafıza ve yeniden başlama ihtimaline odaklanıyor.

MAVİ, DEVRİM VE VHS KASETLER, 2025

Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu

Dünya prömiyerini Kosova Dokufest’te yapan film, savaş pilotu, devrimci ve sinefil Mekin Gönenç’in izini sürüyor. Ordudan ayrıldıktan sonra hayatını sinemaya adayan Gönenç’in geride bıraktığı binlerce VHS kaset ve yayımladığı film dergileri, 20. yüzyılın romantik bir portresini çiziyor.

FOTOĞRAFIMIZI ÇEKİN, 2025

Yönetmen: Aylin Kızıl

Diyarbakır İçkale’deki Saraykapı Mahallesi’ne yıllar sonra dönen bir fotoğrafçıyı izleyen film, geçmiş ile bugünü mekânsal hafıza üzerinden karşılaştırıyor. Kentsel dönüşümle değişen mahallede eski karelerin izini süren kamera, fotoğrafın hem bir hatırlama aracı hem de kırılgan bir kayıt olduğunu gösteriyor.

PİRLERİN DÜĞÜNÜ, 2025

Yönetmen: Yalçın Çiftçi

İran’ın Hewraman bölgesinde yaşayan Gorani Kürtleri, her kış Pir Şaliyar’ın efsanevi düğününü ritüeller eşliğinde yeniden canlandırıyor. Belgesel, Uraman Taht köyünde gerçekleşen bu töreni izleyerek ibadet ve zikirlerle örülü, yüzyıllardır aktarılan güçlü bir kültürel ve ruhani hafızayı bugüne taşıyor.

PROGRAM 2

ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK, 2025

Yönetmen: Deniz Koloş

Oyuncular: Gülçin Kültür Şahin, Menderes Samancılar, Ceren Nur Gürler

Antalya Altın Portakal’da En İyi Kısa Film, İzmir Kısa Film Festivali’nde En İyi Film ödüllerini kazanan yapım, ayrılık sürecindeki Songül ile kayıp torununu arayan yaşlı bir adamın beklenmedik karşılaşmasına odaklanıyor. Film, kayıp ve yas etrafında iki insanın birbirine tutunma ihtimalini izliyor.

KİRPİK, 2024

Yönetmen: Doğa Kılcıoğlu Esen

Dev bir gözün kirpiklerinin altında büyüyen küçük bir kızın hikâyesini anlatan animasyon, kayıp, yas ve dönüşüm üzerine şiirsel bir anlatı kuruyor.

HAYAT DEVAM EDİYOR, 2024

Yönetmen: Hümam Özkara

Oyuncular: Osman Doğan, Suat Köçer, Azra Ateş

Toronto Kısa Film Yarışması’nda prömiyer yapan film, Boğaz kıyısındaki bir kafede oturanların hikâyesinin gelen bir telefonla cenazeyle kesişmesini izliyor. İstanbul’un çokkültürlü dokusunda bir arada yaşama hâline dair sade bir an duraklaması sunuyor.

BUDU, 2025

Yönetmen: Burcu Ejderoğlu

Stop-motion animasyon tekniğiyle üretilen film, postapokaliptik bir evrende sisler altındaki terk edilmiş bir şehirde başlar. “Budu” adlı karanlık bir ritüelden kaçmaya çalışan bir adam ile ritüelin merkezinde esir tutulan bir kadın, bilinmez bir sona doğru sürüklenir.

KENDİ SAÇINI KESEN BERBER, 2025

Yönetmen: Şükrü Özümcan Akın

Oyuncular: Erol Babaoğlu, Ulvi Kahyaoğlu

Gecenin çökmesiyle tüm dükkânların kapandığı bir sokakta, kapısında “açık” yazan Keskin Berber’de Azmi Keskin siftahını bekler. Yolu tesadüfen buradan geçen Armağan için sıradan bir saç kesimi olarak başlayan gece, kimlik, takıntı, rıza ve kontrol temalarının gölgesinde beklenmedik bir yöne savrulur.

BİR BAŞKASININ RÜYASI, 2025

Yönetmen: Vikki Bardot

Tamamı yapay zekâ ile üretilmiş görsel-işitsel bir dünyada bir anlatıcı, “Pinokyo”, “Frankenstein” ve “Döngüsel Yıkıntılar”dan pasajlar okur. Bu sırada yüzü deforme olmuş bir iş insanının edindiği maske kimliğini dönüştürmeye başlar. Film, teknoloji çağında gerçeklik ile yaratım arasındaki sınırı sorgular.

PROGRAM 3

HEVRAZ, 2025

Yönetmen: Cemal İşnas

Oyuncular: Aram Dildar, Şahabettin Dağ, Ruken Önen

Almanya’ya kaçak yollarla gitmeye hazırlanan Doktor Kemal, babasıyla vedalaşmak için köyüne döner. Yaşlı ve hasta babasıyla kurduğu bağ, gitmekle kalmak arasındaki kararını vicdani bir çıkmaza dönüştürür. Film, göç, aidiyet ve sorumluluk duygularını bu kişisel sıkışmışlık üzerinden ele alır.

PROSEDÜR, 2025

Yönetmen: Rabia Özmen

Oyuncular: Mücahit Koçak, Reyhan Özdilek

Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü kazanan film, cezaevine yeni giren Murat’ın eşi Sema’dan prosedürlere aykırı bir istekte bulunmasıyla başlar. Sema, eşinin baskısıyla bu isteği hapishaneye yasa dışı yollarla sokmaya çalışırken sıkı güvenlik önlemleri her adımı zorlaştırır.

İNZİVA, 2025

Yönetmen: Saim Güveloğlu

Oyuncular: Bilgesu Akın, Bihter Dinçel, Zehra Durgut

İnsanlara karşı mesafeli ve acımasız birine dönüşen Berna, kafa dinlemek için bir butik otelin tüm odalarını kiralar. Doğanın ortasında geçireceğini düşündüğü dört gün, kaçamayacağı bir gerçekle yüzleşmesine dönüşür: Nereye giderse gitsin, gerçekten yalnız kalamayacaktır.

E BLOK DAİRE 5, 2024

Yönetmen: Çağla Gillis

Üniversite için Avusturya’ya taşınan Çağla, geçici bir yurt odasında yalnızlıkla yüzleşirken İstanbul’daki ailesi deprem riski nedeniyle yıkılan ve yıllardır tamamlanmayan evlerinin belirsizliğiyle mücadele eder. Çevrimiçi sohbetler aracılığıyla geçmiş ile şimdi, mekân ile hatıra iç içe geçer; bekleyiş ve özlem iki ayrı coğrafyada ortak bir hafızaya dönüşür.

MUTLULUK, 2024

Yönetmen: Fırat Yücel

IDFA’nın açılış filmi olan bu masaüstü belgesel, Filistin’deki soykırım görüntüleri ile Amsterdam’daki protestolar arasında gidip gelirken uykusuz bir grup aktivistin dijital güncesini izliyor. Sosyal medya akışları ve kişisel notlar üzerinden tanıklık ile eylem arzusu arasındaki gerilimi tartışıyor ve şu soruyu soruyor: Soykırım çağında nasıl uyunur?

PROGRAM 4

MERHABA ANNE, BENİM LOU LOU, 2024

Yönetmen: Atakan Yılmaz

Oyuncular: Onur Gözeten, Ceren Taşcı, Savaş Emrah Özdemir

İstanbul’da drag queen performanslarıyla yaşamını sürdüren Hakkı, annesinin ani ölüm haberi üzerine yıllardır uzak durduğu memleketine döner. Tek erkek evlat olmanın geleneksel beklentileri ve ailesinin bilmediği kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalan Hakkı için bu geri dönüş, kayıp ve kendini kabulle örülü bir hesaplaşmaya dönüşür.

FERİDUN, 2025

Yönetmen: Utku Ali Güler

Dış dünyadan korktuğu için izole bir hayat süren Feridun’un rutini, çamaşır makinesinde bulduğu gizemli bir notla sarsılır. Bu keşif onu kendi korkularıyla yüzleşmeye doğru sürükler.

BEYAZLAR VE RENKLİLER, 2025

Yönetmen: Ahmet Kıran

Oyuncular: Derya Özsoy, Hakan Emre Ünal, Ayhan Geceyatmaz

Bir flört uygulamasında tanışan Emre ve Derya, adadaki bir evde başlayan gecenin ardından ertesi güne birlikte uyanır. Derya’nın gitmemesiyle 24 saate yayılan karşılaşma, Emre için huzursuz bir bekleyişe dönüşür. Siyah-beyaz film, bir flörtün güç dengelerini mercek altına alır.

ALİS, 2025

Yönetmen: Beril Tan

Oyuncular: Deniz Türkali, Şebnem Sönmez, Mücahit Koçak

Altın Koza’da En İyi Kısa Film ödülünü kazanan Alis, Türkiye’de yalnız yaşayan bir Ermeni kadının yazlık evine dönüşünü izler. Çevresi kentsel dönüşüm tehdidiyle hızla yok olurken Alis, hem yerinden edilme duygusuyla hem de hayatı üzerindeki tahakkümle baş etmeye çalışır.

YAŞARIM BENCE “MÜZİSYEN OLAN DEĞİL”, 2025

Yönetmen: Toprak Işık

Oyuncular: Alya Çelik, Hasan Mert Can Saka, Dicle Kızılkan

Ankara’da En İyi Kısa Film ödülünü kazanan yapım, uzaklaşmak istediği her şeyden İstanbul’a kaçan Nergis’i izliyor. Peşinden gelen duygular ve değişmiş ilişkiler nedeniyle aradığı “tanıdıklık” hissini bulamaz. Muzır dili ve cesur tavrıyla film, ilk gençliğin kafa karışıklığını enerjik bir tonla yakalıyor.