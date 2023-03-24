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Gelibolu'da kanalizasyon kazısında patlamamış top mermileri bulundu

Gelibolu’da Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet patlamamış top mermisi bulundu

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AA
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kanalizasyon için kazı yapılırken Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış 4 top mermisi bulundu.
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!

    Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanları Caddesi'nde altyapı çalışması başlatıldı.
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!

    İş makinesi operatörü, kanalizasyon hattı için yürütülen çalışma sırasında mermileri fark edip kazma işlemini durdurdu.
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!

    İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!

    Ekiplerin, patlamamış 4 top mermisini bulunduğu yerden alarak güvenli bir alana götüreceği, gerekmesi halinde bunları imha edecekleri öğrenildi.

     
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!

    Top mermilerinin, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

     
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!

    *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir. 
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!
  • Gelibolu'da kanalizasyon kazısında Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermileri bulundu!

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