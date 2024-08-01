'Gelin Evi' 8'inci sezonuna başlıyor

SHOW TV'nin tam 8 sezondur devam eden fenomen yarışma programı 'Gelin Evi', ekranların sevilen ismi Ezgi Sertel'in sunumuyla yeni sezona başlıyor. Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine 100.000 TL büyük ödül verilecek.

Ayrıca; her gün ev sahibi gelinle eşi arasında yapılan eğlenceli ilişki testini geçen gelinlere çil çil altın, ev hanımlıklarını yarıştırdıkları haftanın ödüllü oyununu kazananlara ise birbirinden güzel ev hediyeleri verilecek.