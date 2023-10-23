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        Haberler Yaşam Gelin ve damat nikaha bisikletle gitti

        Hatay'da gelin ve damat nikaha bisikletle gitti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaevine giren Yasin ve Duygu Tarlacı, nikah salonuna bisikletleriyle gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:27
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        Gelin ve damat nikaha bisikletle gitti
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        Nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih eden çift, giydikleri gelinlik ve damatlıkla 10 kilometre pedal çevirerek Dörtyol Belediyesi nikah salonuna ulaştı.

        Genç çifte, arkadaşları da bisikletleriyle eşlik etti.

        Gelin Duygu Tarlacı, günlük hayatında sürekli bisiklet sürdüğünü belirterek, en mutlu günlerinde de nikah salonuna bisikletle gitmeyi tercih ettiklerini söyledi.

        Yasin Tarlacı da bisiklet kullanmanın doğaya da insan sağlığına da faydalı olduğunu dile getirerek, herkese bisiklet kullanmalarını tavsiye etti.

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        #bisiklet
        #Hatay
        #nikah
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