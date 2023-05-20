Gelin ve damattan düğün öncesi sıra dışı davet

Güzel bir etkinlikle masa tenisi ailesini düğüne davet etmek istediklerini belirten Uz, "Masa tenisi ulusal il hakemiyim. Spor salonuna şaşkın bakışlar içerisinde geldik. Her gören çok şaşırdı. Çok mutluyuz. Düğün öncesi masa tenisi oynama fikri aynı zamanda Masa Tenisi İl Temsilcisi olan annem Pakize Uz'dan geldi. Aramızdaki maçı eşim kazandı. Müstakbel eşimle hayata 1-0 önde başladık birlikte" ifadesini kullandı.