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Gelin ve damattan düğün öncesi sıra dışı davet

Edirneli masa tenisi hakemi Recep Akın Uz, nişanlısı Ayşe Tintiş ile düğün törenleri öncesi spor salonunda masa tenisi oynayıp arkadaşlarına davette bulundu

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  • Gelin ve damattan düğün öncesi sıra dışı davet

    Edirneli masa tenisi hakemi Recep Akın Uz, nişanlısı Ayşe Tintiş ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ekrem Demiray Spor Salonu'nda düzenlenen masa tenisi turnuvasını izledi.

     
  • Gelin ve damattan düğün öncesi sıra dışı davet

    Bir süre masa tenisi maçı oynayan çift, arkadaşlarını düğün törenlerine davet etti. Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada masa tenisi oynayıp mutlu günlerine renklendirmek istediklerini söyledi.

     
  • Gelin ve damattan düğün öncesi sıra dışı davet

    Güzel bir etkinlikle masa tenisi ailesini düğüne davet etmek istediklerini belirten Uz, "Masa tenisi ulusal il hakemiyim. Spor salonuna şaşkın bakışlar içerisinde geldik. Her gören çok şaşırdı. Çok mutluyuz. Düğün öncesi masa tenisi oynama fikri aynı zamanda Masa Tenisi İl Temsilcisi olan annem Pakize Uz'dan geldi. Aramızdaki maçı eşim kazandı. Müstakbel eşimle hayata 1-0 önde başladık birlikte" ifadesini kullandı.

     
  • Gelin ve damattan düğün öncesi sıra dışı davet

    Uz'un daveti üzerine masa tenisi oynamaya geldiklerini dile getiren Tintiş ise "Sevgili nişanlım, müstakbel eşimin daveti üzerine buraya geldik. Heyecanlı ve mutluyuz" dedi.
  • Gelin ve damattan düğün öncesi sıra dışı davet

    Pakize Uz da düğün nedeniyle oğluyla birlikte turnuvada görev alamadıklarını, spor salonuna gelerek renkli bir davette bulunduklarını aktardı.

     

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