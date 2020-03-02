Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 2 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 2 Mart Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Özlem mi, Özüm mü, Elif mi, Ezgi mi? sorusu kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 11 puanla Özüm,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 16 puanla Ezgi oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 67 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Haftanın en düşük puanını alan gelini Özlem ve Özüm oldu. Haftanın en düşük puanını alan isim 52 puan ile Özüm oldu ve yarışmaya veda edem gelin oldu.