Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D'de saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört gelin hafta boyunca rekabet etti. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde ise bir gelin-kayınvalide elenirken altınlar da sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...