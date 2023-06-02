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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? 2 Haziran Gelinim Mutfakta'da altınların ve bileziklerin sahibi olan isim

Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ekranlara geldi. Hafta boyunca en iyi yemeği çıkarmak için hünerlerini sergileyen isimler arasından birisi bugün elendi. Ayrıca bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın, 7 altın bilezik sahibini buldu. İşte 2 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve bilezikleri kazanan yarışmacılar ve elenen isim ile ilgili detaylar...

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  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi, altını ve bileziği kim aldı? 2 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta elenen isim

    Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D'de saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört gelin hafta boyunca rekabet etti. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde ise bir gelin-kayınvalide elenirken altınlar da sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi, altını ve bileziği kim aldı? 2 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta elenen isim

    2 HAZİRAN 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu hafta en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta’ya veda eden gelin Asiye ve kayınvalide Ayşe Hanım oldu. 
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi, altını ve bileziği kim aldı? 2 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta elenen isim

    GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 

    2 Haziran'da günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan Tuğba oldu.
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi, altını ve bileziği kim aldı? 2 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta elenen isim

    GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI? 

    Tüm haftanın en yüksek puanını da alarak 7 altın bileziğin sahibi olan isim yine Tuğba oldu. 
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi, altını ve bileziği kim aldı? 2 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta elenen isim

    2 HAZİRAN 2023 GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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