Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...
Kanal D'nin yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali geldi çattı. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yarışmada bugün 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar belirlendi. İşte, 15 Eylül 2023 itibariyle Gelinim Mutfakta final bölümüne ilişkin bilgiler...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belli oldu. Bugün haftanın final bölümü ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 10 bileziğin sahibi ile elenen isim açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde son durum...
GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan isim Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim Melike oldu.