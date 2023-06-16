Ekranların gözde sunucularından Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın final bölümü ile yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 7 bileziğin sahibi ile elenen isimler açıklanacak. İşte fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da son durum...