Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da Ayşenur'un, Ezgi ve Emine ile olan gerginliği devam ediyor. İşte Gelinim Mutfakta 31 Ağustos 120. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak.

Hafta finalinde puanlar birbirine yakın! Sinirler gergin! 5 altın bileziği kim kazanacak?

Ayşenur'un, Ezgi ve Emine ile olan gerginliği devam ediyor! Günün yarışma konusu olan yemekte kim hangi hatayı yaptı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Elenen yarışmacı belirlenir belirlenmez haberimizden takip edebilirsiniz.

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