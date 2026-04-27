Gelin çiçeğini, oğlunun mezarının başına koydu

BURDUR'un Çavdır ilçesinde cuma akşamı kına geceleri yapılan, düğünlerinin yapılacağı dün sabah ise nişanlısı Ayşegül Maral (20) ile banyoda ölü bulunan Fatih Özaslan'ın (34) cenazesi, toprağa verildi. Özaslan'ın babası Adem Özaslan, planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeğini oğlunun mezarının başına koydu.