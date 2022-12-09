Gelinim Mutfakta programında heyecan bugün de devam etti. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen gelin açıklandı. İşte 9 Aralık 2022 puan durum ile Gelinim Mutfakta'da elenen ve altınları kazanan isimler...