GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 10 bileziği ve çeyrek altını kim kazandı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu birinci

GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 10 bileziği ve çeyrek altını kim kazandı? 3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu birinci

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Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün final bölümüyle devam etti. Ünlü sunucu ve oyuncu Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Ezgi arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler belli oldu ve bir kişi de yarışmaya veda etti. İşte, ayrıntılar...