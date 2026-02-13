Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da Tuğba, Ayten, Alime ve Gözde gelinlerden biri günün en yüksek puanını toplayacak ve aralarından biri elenerek yarışmaya veda edecek. Peki, 13 Şubat 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

        13.02.2026 - 12:08
        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde açıklanıyor. 12 Şubat Perşembe günü birincisi Alime oldu. Günün en yüksek puanını alan Alime, çeyrek altını yakasına taktı. Peki, 13 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu?

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        12 Şubat Perşembe günü birincisi Alime oldu. Günün en yüksek puanını alan Alime, çeyrek altını yakasına taktı. Ayten Gelin günün eksik 2 ceza puanı alan ismi oldu.

        ALİME:20

        GÖZDE:19

        TUĞBA:8

        AYTEN:3

