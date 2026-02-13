Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde açıklanıyor. 12 Şubat Perşembe günü birincisi Alime oldu. Günün en yüksek puanını alan Alime, çeyrek altını yakasına taktı. Peki, 13 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu?