Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Pazartesi gününden itibaren yüksek puanı toplayan yarışmacı günün birincisi olup altınları kazanırken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek programa veda ediyor. Peki 20 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı, gün birincisi kim oldu?