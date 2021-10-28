Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olarak ekranlardaydı. Daha önce Seda Sayan'ın da sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'yı bırakan Demet Akalın programı bıraktığını açıkladı.

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA'DAN NEDEN AYRILDI?

Fenomen magazin programı 2. Sayfa'da Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığı iddila edilince Demet Akalın programa telefonla bağlandı. İddiaları doğrulayan Demet Akalın programdan 10 gün önce ayrıldığını açıkladı. Akalın programdan ayrılmasının nedeninin yoğun çalışma temposu olduğunu söyledi. Akalın telefon bağlantısında " Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım." dedi.

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SONUCU KİM?

Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın 18-22 Ekim haftası sunucusu Songül Karlı olmuştu. Gelinim Mutfakta'da 25-29 Ekim tarihli haftanın sunucusu Safiye Soyman oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 1-5 Kasım haftası sunucusu Mehmet Ali Erbil olacak. Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olacağını duyurdu.