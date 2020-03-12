Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim vardı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim MUTFAKTA 12 Mart 2020'de yayınlanan 479. Bölümünde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Hanife-Başak Kuvel çiftleri "Tavuklu Revan Pilavı" için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 16 puanla Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 12 MART 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 8 puanla Başak

Günün en düşük puanını alan ikinci gelinini 10 puanla Elif

Hatice ise 16 puan aldı