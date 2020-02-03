Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Burçin ile Nihan'ın arasında gerilim yükseldi. Tartışmaya kayınvalideler de dahil oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Şubat 2020'de yayınlanan 451. bölümünde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "Kremalı Köfte" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Dilara oldu.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 3 ŞUBAT 2020

Günün en düşük puanını Ayça aldı.

Günün ikinci düşük puanı alan 12 puanla Nihan

Burçin ise 13 puan aldı.