Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinim Mutfakta günün finalinde Aleyna'nın düğününde takılan altınlar olay oldu.
GELİNİM MUTFAKYA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 16 Ocak 2020'de yayınlanan 439. bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Betül- Habibe Sarıboy ve Macide-Aleyna Pırlak çiftleri 'Sütlü Ekmek' yemeği için yarıştı.
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın alan gelin 18 puanla Burçin oldu
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 16 OCAK
Günün en düşük puanını alan gelin 4 puanla Aleyna oldu.
Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Betül
Elif ise 16 puanla üçüncü oldu.
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