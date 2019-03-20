GİB'in internet sitesinden yapılan duyuruda, kuruma yapılan başvuru ve şikayetlerden, son zamanlarda mükellefler ve vatandaşlarla birlikte yabancı ülke mükelleflerini aldatmaya yönelik sahte e-posta, sahte ödeme emirleri, ödeme durdurma emri teyidi (payment stop order confirmation),Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) mevzuatı çerçevesinde sahte KDV istisna sertifikaları gibi yöntemler kullanılarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun öğrenildiği kaydedildi.
Mükellefler ve vatandaşların bu türden sahtecilik girişimlerinden dolayı mağdur olmalarını önlemek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan duyuruda, "GİB, vergilendirme işlemlerine (vergi iadesi dahil) yönelik olarak hiçbir şekilde mükelleflerle e-posta yoluyla iletişim kurmamaktadır. Belli numaraları aramaya yönlendirme yapan sahte SMS'ler başkanlığımızca gönderilmemektedir ve bunların kurumumuzla bir ilgisi yoktur. Sahte ödeme emri, ödeme durdurma emri teyidi, sertifika düzenleme gibi girişimler aldatma ve sahtecilik yoluyla haksız maddi menfaat temini amaçlı girişimler olup, başkanlıkla bir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.
Duyuruda, bu tür ve benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunularak, mükellef ve vatandaşların, bu tür sahte belge, e-posta, SMS'leri dikkate almamaları, herhangi bir soru, bilgi ve ihbar için 189 numaralı Vergi İletişim Merkezini aramaları gerektiği belirtildi.
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