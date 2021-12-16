Gelir vergisinin ilk dilimi 60 bin liraya çıkacak

Türk-iş Genel Sekreteri PevrulPevrul Kavlak, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının tüm ücretliler için kazanım olduğunu söyledi. Kavlak, gelir vergisi ilk diliminin brüt asgari ücret x 12'ye yani 60 bin liraya çıkacağını söyledi. Gelir vergisinin ilk dilimi şu an 24 bin liraydı ve asgari ücretlilerin 8’inci aydan itibaren maaşlarında düşüş olmasının sebebiydi. Bugün 24 bin lira üzeri yıllık kazançlar yüzde 15 gelir vergisine tabi. Bu baraj rakamının 60 bin TL’ye yükseltilmesi gündeme gelecek böylece asgari ücret kadarlık yıllık kazançlar tüm çalışanlarda vergiden muaf tutulmuş olacak.

Asgari ücretin netleştirildiği son toplantıda yer alan PevrulPevrul Kavlak, BloombergHT'yeBloombergHT'ye konuştu. Kavlak yıllardır talep ettikleri asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının önemli bir kazanım olduğunu, sadece asgari ücret değil tüm ücretlerde 12 aylık brüt ücrete kadarki kısmın gelir vergisinden muaf olacağını kaydetti.

'TÜM ÇALIŞANLARIN YILLIK BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 12 KATINA KADARKİ GELİRİ VERGİDEN MUAF'

PevrulPevrul Kavlak, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi. Böylece tüm işçi ve memurların 12 aylık asgari ücret tutarındaki kazançları yüzde 15 gelir vergisi diliminde olacak. Hem asgari ücretliler yıl boyunca gelir vergisi diliminden etkilenmeyecek, hem de tüm çalışanların 60 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. 60 bin lirayı aşan kazançlar için vergi ödeyecekler.

'ASGARİ ÜCRET ÜZERİ ALANLARIN YAKLAŞIK 244 TL KAZANIMI OLDU'

Kavlak ''Verginin matrahının 24 bin TL'den brüt asgari ücret x 12'ye çıkmasıyla beraber, asgari ücretin üzerinde maaş alanların yüzde 7.6 ile yüzde 4.1 kazanımı olur. Yaklaşık 244 TL gibi bir kazanımları olur'' diye konuştu.

YASAL DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR

Vergi muafiyeti sağlayacak söz konusu değişiklikler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.