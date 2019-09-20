Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, Marmara Bölgesi ile sabah saatlerinden sonra yurt genelinde orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KİMYASAL YAĞMUR VAR MI?

Tuzla'da bir kimya fabrikasında çıkan yangın, bugün ve hafta sonu beklenen yağmur için tehlike yarattı. Yangın esnasında yağmur olmamasını bir avantaj olarak nitelendiren Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Kimyasal partiküller rüzgar ile birlikte dağıldı. Yağışa büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum" dedi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ERZURUM 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık