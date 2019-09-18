Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR