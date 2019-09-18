Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.