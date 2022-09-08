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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm Show TV ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü 8 Eylül akşamı yayınlandı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. son bölüm full izle ekranı...

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  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full kesintisiz izle

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm izleme ekranı seyirciler tarafından araştırılıyor. Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin proje tasarımı ve senaryosu ise Gani Müjde'ye ait. Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izleme ekranı Show TV resmi sitesinde erişime açıldı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 8. son bölüm izleme ekranı...
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full kesintisiz izle

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM İZLE!

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. son bölümü izleyebilirsiniz.

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE!
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full kesintisiz izle

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

    Karşısında yaralı olarak Sadi’yi gören Derya şaşkınlığının ardından hemen Sadiyi tedavi etmeye başlar. Yıllar önce terk ettiği Derya ve sahte karısı Songül’le aynı mekanda uzun saatler geçirecek olan Sadi ve eski iki aşık için hiçte kolay olmaz. Celal’in yazdığı nottan Melek’in eve kamera yerleştirdiğini öğrenen Aygün kızıyla büyük bir tartışma yaşar. Celal’in oynadığı son oyunla Melek sinirlerine hakim olamaz ve etrafına zarar verir. Aygün ise Melek’i kontrol altına almak için hiç akla gelmeyen bir yeri arar.

    Derya’yla yaptıkları konuşma sonrasında Mert’ten uzak durmaya karar veren Gizem, eski aşkı Araz’a bir şans verme kararı alır. Bu karar Araz’ı sevindirirken Mert’i de bir hayli üzer. Sadi’nin başına gelenlerden kendini suçlayan Songül, Kabaklı Köyü’ne tekrar gider ama bu sefer gittiği aracın başına nasıl bir bela açacağından haberi yoktur. Sanem’in rehberinde yapmadığı değişiklik babasının bir erkek arkadaşı olduğunu sanmasına sebep olur. Kızının erkek arkadaşıyla tanışmak isteyen Oğuz bir akşam yemeği düzenler ama bu yemeğin tek davetlisi Ozan değildir. Okulda sürekli burun buruna gelen beşli ve Arazlar kendi aralarında bir adres ve saat belirleyip kozlarını paylaşmaya karar verir. Buluşma yerine giden beşliyi Arazların hain planı karşılarken hiç beklenmedik bir yerden gelen telefon tüm dengeleri bozacaktır. Sadi, Derya’yla yıllar önce yapmadığı yüzleşmeyi yapmaya karar verir. Derya’yı götürdüğü yerde anlattıkları ikisi arasındaki geçmişe bir sünger çekerken, eve gelen Sadi’yi kötü bir sürpriz beklemektedir.

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