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Haberler Televizyon 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de, 'Sadi' ve Songül'ün birlikte mücadelesi nefesleri kesti
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Sadi ve Songül'ün birlikte mücadelesi nefesleri kesti

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Emniyetteki köstebeğin peşinde olan Songül ve Sadi, bu bölümde aradıkları kişiye sonunda ulaştılar. Songül babası hakkında ulaştığı bir delili Serdar’la paylaşarak ona büyük bir oyun oynadı. Serdar, Songül’den aldığı bilgilerle delili ele geçirdiğini sanırken suçüstü yakalandı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de, 'Sadi' ve Songül'ün birlikte mücadelesi nefesleri kesti
Sadi ve Songül'ün birlikte mücadelesi nefesleri kesti
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle perşembe akşamına damga vurdu. Emniyetteki köstebeğin peşinde olan Songül ve Sadi, bu bölümde aradıkları kişiye sonunda ulaştılar. Songül babası hakkında ulaştığı bir delili Serdar’la paylaşarak ona büyük bir oyun oynadı. Serdar, Songül’den aldığı bilgilerle delili ele geçirdiğini sanırken suçüstü yakalandı.



İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

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SOSYAL MEDYA #SENHEPGÜL DEDİ!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 22. bölümüyle ABC1 20+'da 5.34 izlenme oranı (reyting) 12.41 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.32 izlenme oranı (reyting) 13.20 izlenme payı (share), AB’de 3.74 izlenme oranı (reyting) 9.91 izlenme payı (share) elde etti. Yayınlanan bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Bölüm etiketi #SenHepGül 12 saat 55 dakika, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ise 3 saat 40 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı. #SadGül çifti bu hafta da sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

SADİ VE SONGÜL BARIŞTI

Songül’e daha fazla zarar vermek istemeyen Sadi, Songül’ü bırakıp yeniden eski hayatına dönmeye karar verdi. Yaver, Yedi Emin’in peşindeki adamların İstanbul’da olduğu haberini Sadi’ye verdi. Sadi’nin eve gelmemesiyle meraklanan Songül, Sadi’yi aramaya çıktı. Sadi’yi büyük bir tehlikenin eşiğindeyken yalnız bırakmayan Songül, Sadi ile birlikte çatışmaya girdi. Sadi’nin peşindeki adamlardan kurtulan ikili, aralarındaki sorunu da geride bıraktı.

“Sen hep gül komiserim”

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MERT’İN TUTUKLANMASI HERKESİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Kıvanç, Derya’nın karşısına çıkarak kafasındaki şüpheleri dile getirdi. Derya duyduklarına anlam veremezken Mert’in tutuklandığını öğrendi. Mert’in başına gelenlerle büyük bir şok yaşayan Derya, Songül’den yardım istedi. Songül ve Sadi, Mert’in yanında olup ona destek oldular. Kıvanç ise yanlış anladığını fark edince Derya’dan özür diledi. Gizem, Mert’i babasının katili olarak karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Araz, Gizem’i yalnız bırakmazken, Mert’in içinde bulunduğu durum ‘Gelincikler ve Kelebekler’i tekrar karşı karşıya getirdi.

Gizem, Mert’e inanmıyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Serdar’ın köstebek olduğunun ortaya çıktığını öğrenen Servet’in ne yapacağı merak konusu olurken, Serdar’ın sorgusuna giren Songül öfkesine hakim olamıyor. Meltem ve Yaver arkadaş olmaya başlarken Meltem’in Yaver’e “Buğra” demesi dikkat çekiyor. Araz ve çetesi, Celal’in telefonunu çalarken Melek bu anlara şahit oluyor. Sadi ve Songül’ün romantik anları ise bölüme olan heyecanı artırıyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 23. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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