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Gemi ve yat sektörü bu yılın 9 aylık döneminde yakaladığı yüzde 26,9'luk ihracat artışıyla 27 sektör arasında liderliğe yerleşirken, 133 noktaya ürünlerini ulaştıran sektörün dış satımını büyük ölçüde İstanbul sırtladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre, 2019'un ocak-eylül döneminde 726 milyon 638 bin dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 921 milyon 860 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ihracat artışında yüzde 26,9'u yakalayan sektör, bu oranla lokomotif olarak nitelendirilen birçok sektörü geride bırakarak zirveye yerleşti. Sektörün, yılın 9 aylık döneminde toplam 133 noktaya ihracat gerçekleştirmesi dikkati çeken bir başka unsur oldu.

Yılın 9 ayında Türkiye'nin 32 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönemdeki toplam ihracatının 600 milyon 262 bin dolarlık bölümünü İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 65,1'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler ise 246 milyon 675 bin dolarla Yalova, 26 milyon 932 bin dolarla İzmir ve 25 milyon 653 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen yılın 9 ayında gemi ve yat ihracatı gerçekleştirmeyen Aydın, Samsun, Sinop, Giresun ve Şırnak'ın bu yılın aynı döneminde sektörün ihracatına toplam 257 bin dolarlık katkı verdiği görüldü.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ'E

Gemi ve yat sektörünün yılın 9 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç oldu. Bu dönemde Norveç'e 213 milyon 989 bin dolarlık ihracat yapılırken, söz konusu ülke, sektörün toplam ihracatının yüzde 23,2'si ile beşte birinden fazlasını karşıladı.

Norveç'i, 176 milyon 336 bin dolarla Marshall Adaları, 65 milyon 722 bin dolarla Malta, 50 milyon 893 bin dolarla Lüksemburg, 43 milyon 88 bin dolarla Birleşik Krallık, 39 milyon 320 bin dolarla Kanada, 38 milyon 162 bin dolarla Hollanda, 31 milyon 623 bin dolarla Rusya, 29 milyon 540 bin dolarla Umman ve 28 milyon 937 bin dolarla Polonya takip etti.

Bu dönemde İtalya'ya 26 milyon 144 bin dolarlık, ABD'ye 20 milyon 624 bin dolarlık, Danimarka'ya 14 milyon 832 bin dolarlık, Kenya'ya 11 milyon 358 bin dolarlık ve İspanya'ya 10 milyon 885 bin dolarlık gemi ve yat ürünleri ihraç edildi.

Böylece sektör, dünyada toplam 15 noktaya 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiş oldu.

İHRACAT ARTIŞINDA LETONYA LİDER

Sektörün, geçen yılın 9 ayında gemi ve yat ürünleri ihraç etmediği 30 noktayı bu yılın aynı döneminde pazarları arasına kattığı görüldü.

Ülkelere göre sektörün ihracat değişimine bakıldığında, artış oranı açısından Letonya ilk sırada yer aldı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 2 bin dolarla ihracatta son sıralarda yer alan ülkeye bu yılın 9 ayında 3 milyon 348 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu dönemde miktar bazında en fazla ihracat artışı ise Marshall Adaları'na gerçekleşti. Marshall Adaları'na geçen yılın 9 ayında gerçekleştirilen 67 milyon 418 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı sürecinde 176 milyon 336 bin dolara çıkarak 108 milyon 918 bin dolarlık artış kaydetmiş oldu.