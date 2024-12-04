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        Haberler Gündem Güncel Gemlik ve Mudanya'da su kesintisi | Son dakika haberleri

        Gemlik ve Mudanya'da 24 saatlik su kesintisi

        Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Gemlik ve Mudanya ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:40
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        Gemlik ve Mudanya'da su kesintisi
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        Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nden iki ilçedeki kesintiye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi Kurşunlu ve Gençali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel Bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı Dahil) ve Güzelyalı Burgaz Mahallesinin Altın Kum ve Adalet Konakları civarında 05 Aralık 2024 tarihinde (YARIN) 00.10-23.50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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