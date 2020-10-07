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HaberlerGündem3. SayfaGenç beyin cerrahından acı haber - haberler
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Testi bir ay önce pozitif çıkmıştı! Genç beyin cerrahı hayatını kaybetti

İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş, Bakırköy'deki evinde hayatını kaybetti. Akbaş'ın yaklaşık bir ay önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bundan dolayı da evinde 14 gün karantinada kaldığı öğrenildi

Genç beyin cerrahından acı haber - haberler
Genç beyin cerrahından acı haber
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DHA

31 yaşındaki Ahmet Akbaş, dün akşam saatlerinde görev yaptığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarak Bakırköy'deki evine gitti.

DHA'nın haberine göre, doktor eşi Emel Aktaş ve kızıyla bir süre vakit geçiren Ahmet Akbaş yorgun olduğunu belirterek uyacağını söyledi. Emel Aktaş, eşini sabah uyandırmak istedi.

Ancak eşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Akbaş'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Trabzon'a götürüldü.

Öte yandan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş'ın yaklaşık bir ay önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bundan dolayı da evinde 14 gün karantinada kaldığı öğrenildi.

"GENÇ VE BAŞARILI BİR DOKTORDU"

Hayatını kaybeden Ahmet Akbaş'ın yakını Mehmet Seyit Türker, "Pırlanta gibi çocuktu. Dün gece aniden kaybettik. Covid-19'muydu bilemiyoruz.

Otopsi sonucunda belli olacak. Genç ve başarılı bir beyin cerrahisi uzmanıydı. Cenazesi Trabzon'a gidecek. Görevdeydi. Mesai çıkışı evinde kalp krizinden hayatını kaybetti " dedi.

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