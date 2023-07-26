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        Haberler Dünya Genç milyoner Matthew Lepre, yanında gezecek fotoğrafçıya 52 bin dolar ödeyecek!

        Genç milyoner Matthew Lepre, yanında gezecek asistanına 52 bin dolar verecek!

        Avustralyalı genç milyoner ve girişimci Matthew Lepre, kendisine asistanlık yapacak kişiye 52 bin dolar verecek. Lepre'nin önceden asistanlığını yapan Tyanna De Assis 70 bin başvuru arasından seçilmişti.

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 09:34
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        AYLIK 52 BİN DOLAR ÖDEME YAPIYOR

        Avustralyalı genç milyoner ve girşimci Matthew Lepre, kendisine tam zamanlı bir asistan arıyor. Şanslı kişiye Lepre, 52 bin dolar ödeme yapacağını duyurdu.

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        SOSYAL MEDYA VE SEYAHAT ASİSTANI ARIYOR

        Girişimci, Avrupa ve Amerika gezilerinde kendisine eşlik edebilecek, sosyal medyasını düzenleyebilecek ve rezervasyonlarını planlayacak birini arıyor.

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        ADAYLAR GEÇERLİ PASAPORTA SAHİP OLMALI

        Ayrıca başvuracak adayların, sosyal medya konusunda tecrübesi olması gerekiyor. Seyahat konusunda sıkıntı yaşamamaları içinde geçerli bir pasaporta sahip olmalılar.

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        SEYAHAT VE KONAKLAMALAR LEPRE TARAFINDAN KARŞILANACAK

        Lepre yaptığı bir açıklamada "Geçtiğimiz yıl BAE, Endonezya, ABD, Yeni Zelanda, İtalya, Frans, İspanya, İsviçre ve Tayland'da seyahat ederken tek başıma işlerimi büyüttüm ve şu ana kadar en yakın arkadaşlarım fotoğraflarımı çekti" dedi.

        İşlerini hızla büyüten Lepre, iş sahalarında çalışması için görevine yardımcı olacak birisini arıyor.

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        Yurt dışındaki tüm uçuşlar ve konaklamalar Lepre tarafından karşılanacak ancak asistanın kendi profestonel teçhizatına sahip olması gerekiyor. Lepre, Ecom Warrior Academy'nin kurucusu ve aynı zamanda e-ticaret işiyle uğraşıyor.

        Kaynak: Daily Mail

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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