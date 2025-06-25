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        Genç motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi

        29 yaşındaki motosiklet sürücüsü Merve Sönmez, otomobille çarpışarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:42 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:42
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        Genç motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 29 yaşındaki Merve Sönmez, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, 20 Haziran'da Yeşilüzümlü Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası 07 SDB 70 olan otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Merve Sönmez, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'i Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sönmez, bugün yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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