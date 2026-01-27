Genç solistlerimiz İş Sanat sahnesinde 

İş Sanat’ın genç solistleri müzikseverlerle tanıştırdığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 2 Şubat Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Maya Devrim Tanyılmaz (flüt) ve Batu Özcan (vurmalı çalgılar) sahnede olacak.

Tanyılmaz, flüt repertuvarında farklı dönemleri temsil eden Franz Doppler, Carl Philipp Emanuel Bach ve Francis Poulenc’in eserlerini seslendirecek. Özcan’ın repertuvarında ise Tomasz Golinski, Pius Cheung ve Iannis Xenakis gibi vurmalı çalgılar çağdaş repertuarının köşe taşları olan bestecilerin eserleri yer alacak.

MAYA DEVRİM TANYILMAZ, flüt

2008 yılında İstanbul’da doğan Maya Devrim Tanyılmaz, 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nın yarı zamanlı flüt programına kabul edildi, 2022’de MSGSÜ İDK Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin sınavını kazandı.

Uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde eden genç sanatçı; 2019’da Varna’daki 4. Uluslararası Flüt Yarışması’nda mansiyon, 2020’de “Association À Travers la Flûte” tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Flüt Yarışması’nda IIa kategorisinde birincilik, 2023’te aynı derneğin Nice’te gerçekleştirdiği 11. Uluslararası Flüt Yarışması’nda III. grup kategorisinde oy birliğiyle birincilik ve 2024’te 4. Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması’nda mansiyon ödülü kazandı. 2025’te Belgrad’daki Davorin Jenko Uluslararası Flüt Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik elde ederek uluslararası başarılarını sürdürdü.

Orkestra ve oda müziği çalışmalarında aktif olarak yer alan Tanyılmaz; MSGSÜ İDK Genç Orkestrası ile solist olarak konser verdi, İstanbul Filarmoni Derneği kapsamında Sonorous Flüt Ensemble ile sahne aldı ve Finlandiya'daki Crusell Müzik Festivali'nde performans sergiledi. Andrea Lieberknecht, Matthieu Gauci Ancelin, Julien Baudiment, Kersten McCall, Jürgen Franz, Philipp Jundt, Sibel Pensel, Sandrine François ve Jülide Gündüz gibi sanatçıların ustalık sınıflarına katılan Tanyılmaz, 2024'te İsviçre'de düzenlenen 35. Galway Flüt Festivali'ne de katıldı. Tanyılmaz, eğitimine MSGSÜ İDK Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde Doç. Aslıhan And Say ile devam ediyor. BATU ÖZCAN, vurmalı çalgılar 2009 yılında Ankara'da doğan Batu Özcan, müziğe üç yaşında davulla başladı. 2021 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Ortaokulu'nda Aydın Mecid'in vurmalı sazlar sınıfına kabul edilerek profesyonel eğitimine başladı. 2023'te Avusturya Hallein Perküsyon Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanan genç müzisyen, 2024 yılında Slovenya'daki International Music Competition Bolero'da 13 ülkeden onlarca katılımcı arasından birinciliğe layık görüldü.