Genç yetenekler yeni yılda da İş Sanat sahnesinde

Genç müzisyenlere destek olmayı amaçlayan İş Sanat, yeni yılda da Parlayan Yıldızlar konserlerini sürdürüyor 2026’nın ilk konserinde, 12 Ocak Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel) sahnede oldu. Gündüz’ün repertuvarında Bozza, Sandström, Galliard, Barat ve Pryor’un eserleri yer alırken Karahan da Paganini, Debussy ve Tchaikovsky’den eserler seslendirdi.

Ege Gündüz, trombon

2008 yılında Ankara’da doğan Ege Gündüz, müzik yolculuğuna 6 yaşında aldığı piyano eğitimiyle başladı. 6. sınıfta Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (MSSF) Müzik Hazırlık Ortaokulu’na kabul edilerek trombon eğitimine başladı.

REKLAM

Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve Bilkent Nefesli Orkestrası üyesi olarak birçok projede yer alan Gündüz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ile hem yurt içinde hem de Avrupa’nın çeşitli kentlerinde konserler verdi.