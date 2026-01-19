Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Genç yetenekler yeni yılda da İş Sanat sahnesinde

        Genç yetenekler yeni yılda da İş Sanat sahnesinde

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri yeni yılda da genç müzisyenlere destek olmayı ve onlara sahne deneyimi sunmayı sürdürüyor. 2026'nın ilk konserinde, Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel) sahnedeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 13:01 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç yetenekler yeni yılda da İş Sanat sahnesinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genç müzisyenlere destek olmayı amaçlayan İş Sanat, yeni yılda da Parlayan Yıldızlar konserlerini sürdürüyor 2026’nın ilk konserinde, 12 Ocak Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel) sahnede oldu. Gündüz’ün repertuvarında Bozza, Sandström, Galliard, Barat ve Pryor’un eserleri yer alırken Karahan da Paganini, Debussy ve Tchaikovsky’den eserler seslendirdi.

        Ege Gündüz, trombon

        2008 yılında Ankara’da doğan Ege Gündüz, müzik yolculuğuna 6 yaşında aldığı piyano eğitimiyle başladı. 6. sınıfta Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (MSSF) Müzik Hazırlık Ortaokulu’na kabul edilerek trombon eğitimine başladı.

        REKLAM

        Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve Bilkent Nefesli Orkestrası üyesi olarak birçok projede yer alan Gündüz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ile hem yurt içinde hem de Avrupa’nın çeşitli kentlerinde konserler verdi.

        Prof. Christopher Houlding, Peter Steiner ve Prof. Håkan Björkman’ın ustalık sınıflarına katılan genç sanatçı, müzik eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi’nde Mehmet Ali Baydar ile devam ediyor.

        Doğa Karahan, viyolonsel

        2008 yılında Kuşadası’nda doğan Doğa Karahan, 2018 yılında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarında Dr. Özgür Elgün ile müzik eğitimine başladı. Okul genelindeki pek çok konserde sahne aldı ve ilk resitalini 14 yaşında verdi. ADÜ Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin ilk sınıfını atlama başarısı gösteren genç sanatçı, 2021 yılında düzenlenen London Classical Music Yarışmasında 4.’lük ödülüne layık görüldü. Narlıdere, Olten, Doğuş, STOA ve WBYO orkestralarında yer aldı.

        Leonid Gorokhov, Tristan Cornut, Nadege Rochat, Kian Soltani, Yovan Markovitch, Nil Kocamangil, Musa Eren İşkodralı, Poyraz Baltacıgil, Ümit İşgörür, Ozan Tunca, Oğuzhan Bağcı, Melih Kara, Hakkı Öztürk ve Muhsin Erdoğan Davran ile çalışma fırsatı bulan Karahan, lisans eğitimine Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Prof. Tanju Araboğlu’nun öğrencisi olarak devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Acılı baba karne gününde maganda kurşunuyla ölen oğlunun kabrinde ağladı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın babası karne gününde oğlunun kabrine giderek gözyaşı döktü.Olay, 11 Ocak 2025'te Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde bir evin önünde düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünde havaya ateş açılması sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın, Adana Şehir Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ancak gelinen süreçte olayla ilgili tutuklu şüpheli bulunmadığı öğrenildi. Acılı baba Ali Azgın, karne gününde oğlunun kabrine giderek dua etti. Baba, çocuğunun hayallerinin yarım kaldığını belirterek, adalet çağrısını yineledi.

        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        #Doğa Karahan
        #Ege Gündüz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı!
        Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?