Genç yetenekler yeni yılda da İş Sanat sahnesinde
Genç müzisyenlere destek olmayı amaçlayan İş Sanat, yeni yılda da Parlayan Yıldızlar konserlerini sürdürüyor 2026’nın ilk konserinde, 12 Ocak Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel) sahnede oldu. Gündüz’ün repertuvarında Bozza, Sandström, Galliard, Barat ve Pryor’un eserleri yer alırken Karahan da Paganini, Debussy ve Tchaikovsky’den eserler seslendirdi.
Ege Gündüz, trombon
2008 yılında Ankara’da doğan Ege Gündüz, müzik yolculuğuna 6 yaşında aldığı piyano eğitimiyle başladı. 6. sınıfta Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (MSSF) Müzik Hazırlık Ortaokulu’na kabul edilerek trombon eğitimine başladı.
Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve Bilkent Nefesli Orkestrası üyesi olarak birçok projede yer alan Gündüz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ile hem yurt içinde hem de Avrupa’nın çeşitli kentlerinde konserler verdi.
Prof. Christopher Houlding, Peter Steiner ve Prof. Håkan Björkman’ın ustalık sınıflarına katılan genç sanatçı, müzik eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi’nde Mehmet Ali Baydar ile devam ediyor.
Doğa Karahan, viyolonsel
2008 yılında Kuşadası’nda doğan Doğa Karahan, 2018 yılında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarında Dr. Özgür Elgün ile müzik eğitimine başladı. Okul genelindeki pek çok konserde sahne aldı ve ilk resitalini 14 yaşında verdi. ADÜ Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin ilk sınıfını atlama başarısı gösteren genç sanatçı, 2021 yılında düzenlenen London Classical Music Yarışmasında 4.’lük ödülüne layık görüldü. Narlıdere, Olten, Doğuş, STOA ve WBYO orkestralarında yer aldı.
Leonid Gorokhov, Tristan Cornut, Nadege Rochat, Kian Soltani, Yovan Markovitch, Nil Kocamangil, Musa Eren İşkodralı, Poyraz Baltacıgil, Ümit İşgörür, Ozan Tunca, Oğuzhan Bağcı, Melih Kara, Hakkı Öztürk ve Muhsin Erdoğan Davran ile çalışma fırsatı bulan Karahan, lisans eğitimine Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Prof. Tanju Araboğlu’nun öğrencisi olarak devam ediyor.