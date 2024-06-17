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        Haberler Spor Diğer Yüzme Genç yüzme milli takımı, Avrupa üçüncüsü oldu! - Diğer Haberleri

        Genç yüzme milli takımı, Avrupa üçüncüsü oldu!

        Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre serbest sitilde Türkiye bronz madalya kazanarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 23:05 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:05
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        Milli yüzücülerden tarihi başarı!
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        Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin'den oluşan milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.

        Başkent Belgrad'da Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için de mücadele ediyor.

        Şampiyonada kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım, 8.01.58'lik derece ile 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

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