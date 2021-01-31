Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara 3 puanı getiren golü 87. dakikada Sidney Sam kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 29'a yükseltirken Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fredy'nin ortasında Bünyamin ön direkte kafa vuruşunu yaptı ama top uzak kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

33. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Fredy ortasın yaptı ama Gençlerbirliği savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Candeias'ın soldan ortasında Stancu ön direkte dokunuşunu yaptı, yerden seken topu Boffin kornere çeldi ama öncesinde Rumen oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

60. dakikada Sidney Sam, Orgill ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası yayı gerisinden vuruşunu yaptı ama savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nuri'nin sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Fredy, rakibinden sıyrılıp ön direğe hareketlenen Sidney Sam'e aktardı pasın, o da müsait durumda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.