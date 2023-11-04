Gençlerbirliği: 0 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor 0-0 berabere kaldı
Giriş: 04.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:08
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor'u konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 19, Boluspor ise 13 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Adanaspor'a konuk olacak. Boluspor ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.