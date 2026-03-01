Gençlerbirliği: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 24. haftasındaki Gençlerbirliği - Kayserispor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Giriş: 01.03.2026 - 18:12 Güncelleme:
Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Gençlerbirliği, teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta ilk kez puan aldı. Kayserispor da yeni teknik direktörü Erling Moe'nin ilk maçındna 1 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 24, Kayserispor ise 20 puana yükseldi.
Gelecek haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
