        Gençlerbirliği: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU - Kayserispor Haberleri

        Gençlerbirliği: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 24. haftasındaki Gençlerbirliği - Kayserispor karşılaşması 0-0 sona erdi.

        Giriş: 01.03.2026 - 18:12
        Ankara'da gol sesi yok!

        Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

        Gençlerbirliği, teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta ilk kez puan aldı. Kayserispor da yeni teknik direktörü Erling Moe'nin ilk maçındna 1 puanla ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 24, Kayserispor ise 20 puana yükseldi.

        Gelecek haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında yürütülen irtikap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 13 kişinin daha yakalandığı bildirildi. (İHA) 

