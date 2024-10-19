Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği: 1 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 1 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Amed SK puanını 13'e, Gençlerbirliği ise 12'ye yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 18:07 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da kazanan çıkmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekip 28. dakikada Kristijan Lovric'in golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü ise 45+1'de penaltıdan Moussa Djitte kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 13'e, Gençlerbirliği ise 12'ye yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Başkent temsilcisi, Çorum FK'ya konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti