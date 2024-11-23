Gençlerbirliği: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Alperen Babacan'ın golüyle başkent derbisini kazanan Gençlerbirliği, puanını 18'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 19 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan başkent derbisini kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 63. dakikada Alperen Babacan attı.
Bu sonucun ardından Kırmızı Siyahlılar puanını 18'e yükseltirken, Sarı Lacivertliler ise 19 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.